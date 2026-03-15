Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

GÖZTEPE Erkek Hentbol Takımı, Erkekler 1'inci Lig Dörtlü Final karşılaşmasında Sarıçam Belediyespor'u 30-23 mağlup ederek Hentbol Süper Ligi'ne yükseldi. Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda oynanan mücadelede İzmir temsilcisi rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmayı 30-23 kazanan Göztepe, gelecek sezon Türkiye'nin en üst hentbol ligi olan Hentbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip büyük sevinç yaşadı. Normal sezonu namağlup lider bitirmeyi başaran Göztepe, final etabının ilk maçında 22 Haziran'a 33-29 yenilirken, ikinci maçında Diyarbakır BŞB'yi 33-23 yenerek umudunu sürdürmüştü. Sarıçam ile final maçına çıkan Göztepe, rakibini yendi ve ikinci olarak yeniden Süper Lig'e geri döndü.

