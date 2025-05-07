Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Göztepe, Heliton ile Sözleşme Uzatıyor

Göztepe, Heliton ile Sözleşme Uzatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçı kazanarak 3'te 3 hedefleyen Göztepe, gelecekte kadrosunu güçlendirmek için Brezilyalı stoper Heliton'un sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçını kazanıp 3'te 3 yapmayı hedefleyen Göztepe, bir yandan da yeni sezon için kolları sıvadı. Gelecek sene hem iskelet kadroyu koruyup hem de kaliteli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton'un sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi. Göztepe'de 1.5 yılını doldurmak üzere olan 29 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Geçen sezon devre arasında Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper 1'inci Lig'de 16 maça çıkıp 1 gol attı. Göztepe ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Heliton, bu sezon ise 30 maçta forma giydi. Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında gösterilen Heliton güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekerken, 1 kez de gol atarak hücuma katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

Uzmanların polemik malzemesi yaptığı İstanbul için ürküten rapor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.