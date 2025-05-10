Göztepe, Hatayspor Maçına Hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma çalışması ve orta şut çalışması ile başladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
İlk bölümünde ısınmanın ardından orta şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Ege temsilcisi, yarın saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor