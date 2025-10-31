Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas, taktiksel oyun ve şut çalışmaları yaptı.
Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor