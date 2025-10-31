Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas, taktiksel oyun ve şut çalışmaları yaptı.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.