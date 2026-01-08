Haberler

Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile sözleşme imzaladı

Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile sözleşme imzaladı
Güncelleme:
TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki genç yetenek Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Ivan Mance, transferin genç oyunculara yapılan yatırımlar açısından önemini vurguladı.

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferi Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yla 1 yılı kulüp opsiyonlu 4.5+1 yıllığına resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde 20 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ivan Mance, "Fikrimizi ve stratejimizi zaten biliyorsunuz. Genç oyunculara yatırım yapmayı önemsiyoruz. Guilherme Luiz'i, Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve onu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
