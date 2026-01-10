Haberler

Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk'ü transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, genç kaleciye hoş geldin dedi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

Genç kaleci, en son Zecorner Kayserispor forması giymişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
