Gaziantep Fk, Sahasında Göztepe'ye 1-0 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 69. dakikada Janderson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
(ANKARA) - Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Satadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı Göztepe deplasmanda 1-0 kazandı.
Gaziantep deplasmanına giden Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Janderson kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor