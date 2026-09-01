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Göztepe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Göztepe, Süper Lig 4. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Stoilov yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, pas, dar alan oyunu ve şut çalışmaları yapıldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden sarı-kırmızılıların antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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