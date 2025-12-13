Haberler

Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında

Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek Avrupa hedefini devam ettirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep Fk'ya konuk olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 4. basamakta bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi devam ettirmek istiyor.

Dış sahada 14 puan toplandı

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 8 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Bu süreçte rakip ağları 11 kez sarsan Göztepe, kalesinde ise 6 gol gördü. Son dış saha karşılaşmasında Antalyaspor'u mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, benzer bir performansı Gaziantep FK karşısında da sergilemeyi hedefliyor.

Göztepe'de Sabra dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor. Göztepe formasıyla bu sezon 7 maça çıkan ve sadece 80 dakika süre alan 19 yaşındaki genç oyuncu 1 de gol kaydetmeyi başardı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Gaziantep FK - Göztepe mücadelesini Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title