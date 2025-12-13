Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep Fk'ya konuk olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 4. basamakta bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi devam ettirmek istiyor.

Dış sahada 14 puan toplandı

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 8 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Bu süreçte rakip ağları 11 kez sarsan Göztepe, kalesinde ise 6 gol gördü. Son dış saha karşılaşmasında Antalyaspor'u mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, benzer bir performansı Gaziantep FK karşısında da sergilemeyi hedefliyor.

Göztepe'de Sabra dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor. Göztepe formasıyla bu sezon 7 maça çıkan ve sadece 80 dakika süre alan 19 yaşındaki genç oyuncu 1 de gol kaydetmeyi başardı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Gaziantep FK - Göztepe mücadelesini Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. - İZMİR