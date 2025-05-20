Göztepe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, 24 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışması ile sürdü.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. İdman, dar alanda oyunu sona erdi.
Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor