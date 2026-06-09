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Göztepe sutopunda şampiyonluk için havuzda

Göztepe sutopunda şampiyonluk için havuzda
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Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde 2-2 eşitlik var. Göztepe, yarın İzmir'de Galatasaray'ı ağırlayacak; kazanan şampiyon olacak.

KADINLAR Sutopu 1'inci Lig final serisinin beşinci ve son maçında Göztepe yarın Galatasaray'ı şampiyonluk için ağırlayacak. İzmir Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. 2-2'lik eşitlikle devam eden final serisinde kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Göz-Göz, serinin pazar günü İstanbul'da oynanan dördüncü maçında rakibine penaltılarla 14-12 mağlup olarak şampiyonluğu erken garantileme fırsatını kaçırdı. Göztepe, kadınlar sutopunda bu sezon Challenger Cup'ta şampiyon olarak kulübe takım sporlarındaki ilk Avrupa kupasını getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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