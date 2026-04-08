Göztepe, Evide Galatasaray'a 3-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında Göztepe, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın gollerini Barış Alper, Allan'ın kendisi, ve Lemina atarken, Göztepe'nin tek golü Juan'dan geldi.
(İZMİR) – Trendyol Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında Göztepe, evinde Galatasaray'a 3-1 yenildi.
Trendyol Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti.
Karşılaşmanın 5'inci dakikasında Galatasaray öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta yapılan ortada Barış Alper, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Konuk ekip, 19'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta alandan gelişen atakta İlkay'ın pasında sol kanatta topla buluşan Sallaı'nin bıraktığı topu alan İlkay, ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Top, savunmada Allan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 50'nci dakikada farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde Juan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Galatasaray, 75'inci dakikada yeniden farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Sara'nın ortasında Lemina, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.