Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, evinde Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Maçta Göztepe'nin tek golü Juan'dan gelirken, Galatasaray'ın golleri Barış Alper, Allan (kendi kalesine) ve Lemina'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe evinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Miroshi'nin ortasında penaltı noktası önünde Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
56. dakikada sağ kanattan Miroshi'nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni'nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Filip Krastev dk. 79), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Alexis Antunes dk. 73), Juan, Janderson (Jeferson dk. 79)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 62), İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 79), Mario Lemina, Leroy Sane (Mauro Icardi dk. 85), Yaser Asprilla (Gabriel Sara dk. 63), Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 85), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Günay Güvenç, Renato Nhaga, Noa Lang, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Juan (dk. 50) (Göztepe), Barış Alper Yılmaz (dk. 5), Allan (dk. 19 k.k.), Mario Lemina (dk. 75) (Galatasaray)
Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İZMİR