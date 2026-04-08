Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, evinde Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Maçta Göztepe'nin tek golü Juan'dan gelirken, Galatasaray'ın golleri Barış Alper, Allan (kendi kalesine) ve Lemina'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe evinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Miroshi'nin ortasında penaltı noktası önünde Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

56. dakikada sağ kanattan Miroshi'nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni'nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Filip Krastev dk. 79), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Alexis Antunes dk. 73), Juan, Janderson (Jeferson dk. 79)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 62), İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 79), Mario Lemina, Leroy Sane (Mauro Icardi dk. 85), Yaser Asprilla (Gabriel Sara dk. 63), Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 85), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Günay Güvenç, Renato Nhaga, Noa Lang, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Juan (dk. 50) (Göztepe), Barış Alper Yılmaz (dk. 5), Allan (dk. 19 k.k.), Mario Lemina (dk. 75) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de

ABD ateşkesi bozmaya hazır! Kanıtı da bu fotoğraf
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler