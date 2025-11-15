Haberler

Göztepe, Filip Stojilkovic ile İlgileniyor

Güncelleme:
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde Polonya Ekstraklasa'da başarılı bir sezon geçiren Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı hedefliyor. 25 yaşındaki santrforun, Göztepe'nin yanı sıra AC Monza tarafından da takip edildiği belirtiliyor.

SÜPER Lig'de sezonu ilk 5'te bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Bu sezon Polonya Ekstraklasa'da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan, 3 de asist yapan 25 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılı kulübün radarına girdiği bildirildi.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilovic'e Göztepe'nin yanı sıra İtalya Serie B ekibi AC Monza'nın da talip olduğu kaydedildi. FC Zürich altyapısında yetişen tecrübeli forvet Sion, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad gibi kulüplerde top koşturdu. Göztepe'nin piyasa değeri 2 milyon Euro olan oyuncuyu transfer etmek için bonservis ücreti ödemesi gerekiyor.

Haberler.com
