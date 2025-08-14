Göztepe, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Hazırlanıyor

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek İzmir temsilcisi Göztepe, güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde hafta içinde Feyenoord'u eleyerek Play-Off turuna kalan sarı-lacivertlileri Süper Lig'de son olarak 4 yıl önce mağlup etti. Göz-Göz, iki takım arasında pandeminin yaşandığı 2020-2021 sezonunda 21 Şubat 2021'de İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 2021-2022 sezonunda İzmir'de oynanan ilk maç 1-1 biterken, rövanşı Fenerbahçe 2-0 önde bitirdi. O yıl 1'inci Lig'e düşerek geçen sezon 2 senelik aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe ilk iç saha maçında yine Fenerbahçe'yi ağırladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 17 Ağustos 2024'te oynanan ve özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devre arasında sahaya inip sarı-lacivertli taraftarların yer aldığı tribüne gitmesiyle yaşanan olaylar sonrası uzun süre tartışılan o maç 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'daki rövanşı 3-2 sarı-lacivertliler kazandı. Göz-Göz, evi Gürsel Aksel Stadı açıldıktan sonra rakibiyle iç sahada oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp henüz galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılarda sezona Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetle başlayan teknik direktör Stanimir Stoilov, takımı Fenerbahçe'yi de yenerse Süper Lig'de Göztepe'nin başında sezonun ilk iki maçını kazanan ilk teknik yabancı teknik adam olacak.

STOILOV İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Bulgar teknik adam eski takımını teknik direktör olarak ilk kez yenmeye çalışacak. Göztepe'nin başında üçüncü sezonuna giren Stoilov, Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında geçen sezon 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe'de takımlarını iç sahada 3 ay sonra ilk kez Fenerbahçe önünde izleyecek taraftarlar dün satışa sürülen biletleri çıkar çıkmaz tüketti. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri ise yarın satışa çıkacak. İzmir Emniyeti, iki kulüp taraftarları arasında geçen yaşanan tartışmalar nedeniyle stat çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemi alıp çevredeki yolları trafiğe kapatacak.

ROMULO TRANSFERİ AVRUPA'DA SES GETİRDİ

Son yıllarda stadı, tesisleri ve futbol yapılanmasıyla dikkat çeken Göztepe, Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro'ya Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e satıp Avrupa'da ses getirmişti. Anadolu takımlarının transfer rekorunu da kıran Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olup, kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alarak 3 senedir takımı yöneten Başkan Ankersen başta olmak üzere Sport Republic kurmayları bir transfer başarısı elde etti. Romulo, kıyasıya pazarlıklar sonrası değerini bularak Avrupa'ya gönderilirken kazanan Göztepe ve Türk futbolu oldu.