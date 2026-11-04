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Göztepe Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, Stoilov'un sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

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Göztepe Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, Stoilov'un sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı
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Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Süper Lig'de 4'te 4 yaptı. Başkan Rasmus Ankersen, kötü başlangıca ve düşme hattına rağmen Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı; milli aradan sonra 4 maçta 4 galibiyet gelen takım üst sıralara tırmandı.

TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanda 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle 4'te 4 yapan Göztepe'de istikrar ve güven takımı ayağa kaldırdı. Göztepe'nin futbol şubesini 2022 yılında yönetmeye başlayan Sport Republic şirketi, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ağır eleştirilere maruz kalan teknik direktör Stanimir Stoilov'a büyük destek verdi. Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen takımın tarihinin en kötü Süper Lig başlangıçlarından birine imza atıp düşme hattına demir atmasına rağmen Stanimir Stoilov ile sözleşme yeniledi. Ligde aynı durumu yaşayan birçok kulüp teknik heyette değişikliğe giderken, Bulgar teknik adamın sözleşmesi kötü başlangıca rağmen 2028 yılına kadar uzatıldı. Göztepe'de 4'üncü senesine girip sezona en kötü başlangıcını yapan tecrübeli teknik adam milli aradan sonra lige ağırlığını koydu.

İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak düşme hattına giren Göztepe, son 4 maçta ise adeta şaha kalktı. Eyüpspor deplasmanından gelen 4-0'lık galibiyetle siftah yapan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor maçını da dış sahada 2-1 kazandı. Gürsel Aksel Stadı'nda ise Çorum FK engelini 2-0'la aşan Göztepe, Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 2-1 yenerek alışık olduğu üst sıralara tırmanmaya başladı. Göztepe'ye 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic'in yerine gelen Stoilov, o sezon takımı Süper Lig'e çıkardı. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Stanimir Stoilov her sezona Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Bu sezon da takımın başında yer alan 59 yaşındaki çalıştırıcı adeta istikrar abidesi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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