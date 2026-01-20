Haberler

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenmanlarda yenilenme çalışmaları ve pas oyunlarına ağırlık verildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasa göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.???????

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
