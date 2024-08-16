Göztepe, Fenerbahçe maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

İdmanı kulüp başkanı Rasmus Ankersen ve onursal başkan Mehmet Sepil de takip etti.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yeni trasferleri Juan Santos da Silva ile Malcolm Bokele'nin lisanslarının çıktığı öğrenildi.