Göztepe, Sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yendi

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini Junior Olaitan ve Janderson kaydetti.

(ANKARA) -Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Mısrılı.Com.Tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İsonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Konuk takım Fatih Karagümrük 13. dakikada Serghino'nun kaydettiği golle Göztepe karşısında skoru 1-0 yaptı. 20. dakikada Junior Olaitan ve 45 artı1. dakikada Janderson'un attığı golle Göztepe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
500

