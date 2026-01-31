Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Göztepe'nin gollerini Olaitan ve Janderson atarken, Fatih Karagümrük'ün tek golü Serginho'dan geldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 57 Ogün Bayrak), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeferson), Juan (Dk. 90 Guilerme)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet Sivri), Babicka (Dk. 46 Tiago Çukur)

Goller: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 21 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 64 Barış Kalaycı, Dk. 85 Grbic, Dk. 87 Esgaio, Dk. 90+5 Bartuğ Elmaz (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 62 Juan, Dk. 69 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

46. dakikada Fatih Karagümrük atağında Larsson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Tiago Çukur'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tiago Çukur'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.

61. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi önünden serbest vuruşu kullanan Olaitan'ın yerden gönderdiği topu kaleci Grbic, güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, kornere attı.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
