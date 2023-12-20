Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında lider Eyüpspor'u 5-1 yenen Göztepe, önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Göztepe'nin gollerini Mamah, Messaoudi, Yalçın Kayan ve Ahmed Ildız (2 penaltı) kaydetti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Nurettin Dinçer Demir, Abdülhamit Söyler

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 66 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 83 Aliou Traore), Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 26 Kubilay Kanatsızkuş)

Eyüpspor : Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Demir), Taşkın İlter (Dk. 45+5 Bekir Yılmaz), Fredy, Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Ampem (Dk. 74 Melih Kabasakal)

Goller: Dk. 4 Mamah, Dk. 10 Messaoudi, Dk. 56 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 70 ve 88 (Penaltıdan) Ahmed Ildız (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Kutucu ( Eyüpspor )

Sarı kart: Dk. 45+1 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 83 Fredy ( Eyüpspor )

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, lider Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Eyüpspor ceza sahası içinde Luccas Claro'ya çarpan top dışarı çıktı. Pozisyonda korner kararı veren Ömer Faruk Turtay, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledikten sonra Luccas Claro'nun topa elle müdahale etiğini tespit edip, beyaz noktayı gösterdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Eyüpspor Ömer Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title