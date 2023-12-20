Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında lider Eyüpspor'u 5-1 yenen Göztepe, önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Göztepe'nin gollerini Mamah, Messaoudi, Yalçın Kayan ve Ahmed Ildız (2 penaltı) kaydetti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Nurettin Dinçer Demir, Abdülhamit Söyler
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 66 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 83 Aliou Traore), Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 26 Kubilay Kanatsızkuş)
Eyüpspor : Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Demir), Taşkın İlter (Dk. 45+5 Bekir Yılmaz), Fredy, Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Ampem (Dk. 74 Melih Kabasakal)
Goller: Dk. 4 Mamah, Dk. 10 Messaoudi, Dk. 56 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 70 ve 88 (Penaltıdan) Ahmed Ildız (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Kutucu ( Eyüpspor )
Sarı kart: Dk. 45+1 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 83 Fredy ( Eyüpspor )
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, lider Eyüpspor'u 5-1 yendi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Eyüpspor ceza sahası içinde Luccas Claro'ya çarpan top dışarı çıktı. Pozisyonda korner kararı veren Ömer Faruk Turtay, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledikten sonra Luccas Claro'nun topa elle müdahale etiğini tespit edip, beyaz noktayı gösterdi.