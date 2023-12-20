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Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

20 Aralık 2023 22:05 Güncelleme: 22:06 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında lider Eyüpspor'u 5-1 yenen Göztepe, önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Göztepe'nin gollerini Mamah, Messaoudi, Yalçın Kayan ve Ahmed Ildız (2 penaltı) kaydetti.