Göztepe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Eyüpspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde şut çalışması yaptı.
Göztepe-ikas Eyüpspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı