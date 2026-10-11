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Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarını tamamladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik oyun oynayan takım, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda yarın Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.

Takım, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA
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