Göztepe, Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirin futbolcular, daha sonra sahada pas ve şut çalışmaları yaptı.

Akşam teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, günü taktiksel oyunla bitirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA