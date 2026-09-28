Haberler

Göztepe, Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-kırmızılılar, akşam Stoilov yönetiminde taktiksel oyunla günü tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirin futbolcular, daha sonra sahada pas ve şut çalışmaları yaptı.

Akşam teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, günü taktiksel oyunla bitirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak

Ünlü şarkıcıdan hayranının çıkma teklifine sert yanıt: “Hiçbir beğeni yetmez”

Ünlü şarkıcıdan hayranının çıkma teklifine sert yanıt: “Hiçbir beğeni yetmez”
Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan kuzeninin düğününde bardak şov
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış

Okul bahçesindeki öğretmen cinayetinde kahreden detay
İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya 'Murat Ongun' sorusu! 'Neye dayanarak...'

İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya "Murat Ongun" sorusu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Montella'dan 3 büyük sürpriz: İşte ilk 11'ler