TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından Erzurumspor FK'ya konuk olan Göztepe rakibini Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 yenerek yeniden çıkışa geçti. Son olarak evinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne 2-1 kaybedip araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, Erzurumspor galibiyetiyle kendine geldi. Bir deplasman maçını daha 3 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar deplasmanda üst üste 4'üncü maçını da kazandı.

İlk olarak Eyüpspor'u İstanbul'da 4-0 mağlup eden Göz-Göz, Kocaelispor'u da 2-1 yendi. Kadıköy'de ise Fenerbahçe'yi yine 2-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, Erzurum'da da kazanıp puanları topladı. Kritik galibiyetin ardından 18 puana ulaşan Göztepe üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Zorlu 90 dakika sonrası Göztepeli futbolcular galibiyet sevincini taraftarıyla paylaştı. Erzurum'da takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeliler oyuncularla birlikte tezahüratlar yaptı.

"ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET ALDIK"

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, zor saha şartlarında oynadıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Erzurumspor evinde çok güçlü ve iyi bir takım. Saha şartları iki takım açısından da iyi oynamak adına müsait değildi, zor şartlardı. O yüzden bizim adımıza çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ORGANİZASYONUMUZU KORUDUK"

En iyi performansı sergileyemediklerini ifade eden Stoilov, "Bu galibiyet bizim adımıza çok önemli. Milli takıma giden oyuncular oldu. Bununla birlikte bazı oyuncularda konsantrasyon eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Galibiyet bu yüzden de önemliydi. Rakip takım pozisyon yakaladı ama biz maçın 90 dakikası boyunca organizasyonumuzu koruduk. 1-0 olduktan sonra yine önemli pozisyon yakaladık ve ikinci golü de bulabilirdik" diye konuştu.

"MİLLİ ARALARI ÇOK SEVMİYORUM"

Stoilov, milli maç araları ve kaleci Arda Özçimen hakkında ise şunları söyledi: "Milli araları çok sevmiyorum ama bu sene ilk milli ara bizim adımıza iyi oldu. Çünkü çok sakat oyuncumuz vardı. Bunu sevmeme nedenlerimden bir tanesi de bazı oyuncularım en iyi performanslarını sergileyemedi. Milli takımda arka arkaya birkaç maç oynayan oyuncularımız vardı. Sakat şekilde dönen oldu. Arda'nın her zaman kalitesine güveniyorum. Daha önce Süper Lig'e çıktığımız zaman yine ona güvenmiştim. Şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor ama kesinlikle bu yeterli değil."

ANDRE HENRIQUE SAKATLANDI

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Andre Henrique, maçın 34'üncü dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemedi. O dakikada acı içinde yerde kalan Brezilyalı oyuncu sedye ile sahadan alındı. Henrique'nin yerine Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong oyuna dahil oldu. Henrique'nin yapılacak tetkiklerin ardından sakatlığının durumu netlik kazanacak. Göztepe ligin 13'üncü haftasında Isonem Perk Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u misafir edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı