Göztepe, Erzurumspor FK deplasmanında telafi arıyor

İZMİR,

1'İNCİ Lig'de 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle direkt Süper Lig hattında ikinci sıraya kadar tırmandıktan sonra geçen hafta evinde en yakın rakibi Kocaelispor'a 1-0 yenilerek yerini kaptıran Göztepe, yarın Erzurumspor FK deplasmanında telafi arayacak. Kazım Karabekir Stadı'nda başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak karşılaşmada Hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

Messaoudi'nin iyileştiği, Ogün'ün de cezasının bittiği Göz-Göz'de Tijanic ve Palmer ise halen sakat. Kazanıp milli araya moralli girmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maç öncesi haftaya 20 puanla beşinci sırada giriş yaptı. Erzurumspor'un ise 13 puanı bulunuyor.