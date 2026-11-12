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Göztepe, Erzurum FK deplasmanı için 12. hafta mesaisine başladı

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurum FK maçının hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemiz, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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