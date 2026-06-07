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Göztepe, Eray Büyükcangaz'la yola devam edecek

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Türkiye Basketbol Ligi ekibi Göztepe, forvet oyuncusu Eray Büyükcangaz ile yeni sezon için yeniden sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekibi Göztepe, dış transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut kadrosundan ise Eray Büyükcangaz'la yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı resmi açıklamada, "Eray Büyükcangaz ile yola devam. Forvet pozisyonunda oynayan 2024 doğumlu oyuncumuz Eray Büyükcangaz ile yeniden sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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