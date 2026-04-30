Haberler

Göztepe deplasmanlarda puanları topladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig'de bitime 3 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada iyi bir performans ortaya koydu.

SÜPER Lig'de bitime 3 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada iyi bir performans ortaya koydu. Gurbette 15 maç oynayan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 23 puan topladı. Sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK ve Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerken; Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor ve Kocaelispor'la berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir FK'ya yenilen Göz-Göz, deplasmanlarda 17 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Göztepe, Süper Lig'de son 7 sezonda Trabzonspor'la deplasmanlarda oynadığı maçlarda da puanlar almayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte bordo-mavilileri 2 kez yenerken, 2 maç berabere bitti, Trabzonspor da Göztepe'yi 2 defa mağlup etti. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Şu an 65 puanla 3'üncü basamakta yer alan Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale yükseldi. Göztepe ise RAMS Başakşehir FK ile kıyasıya 5'incilik yarışına girdi. Göztepe, 51 puan ve averajla aynı puana sahip 5'inci RAMS Başakşehir FK'nın 1 basamak gerisinde 6'ncı durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

