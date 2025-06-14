Göztepe'den Transfer Hareketliliği: 7 Ayrılık ve 1 Yeni İsim

Göztepe'den Transfer Hareketliliği: 7 Ayrılık ve 1 Yeni İsim
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Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte 7 futbolcuyla yollarını ayırdı ve Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, iç ve dış transferdeki çalışmalara devam ediyor.

Göztepe, sezonun tamamlanmasının ardından 7 futbolcuyla yollarını ayırırken, 1 futbolcuyu da kadrosuna kattı. İzmir ekibinde önümüzdeki günlerde de hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Göztepe, ligin tamamlanmasıyla birlikte kadro planlama çalışmalarına ara vermeden başladı. İzmir ekibi, ilk olarak yeni dönemde düşünmediği Lasse Nielsen, Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı. Giden oyuncuların yerlerini doldurmak için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen sağ bek oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. İzmir takımının önümüzdeki günlerde de hareketli günler yaşaması bekleniyor.

Yeni transferler yolda

İç transferde Ahmed Ildız ve Ogün Bayrak'ın ardından İsmail Köybaşı ile de yola devam etmek için masaya oturan sarı-kırmızılılar, sakatlığı devam eden Isaac Solet'in ise opsiyonunu kullanmaması ve yollarını ayırması bekleniyor. Kadro planlaması kapsamında birçok oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe, bu süreçte dış transfere de ağırlık verdi. İzmir ekibinin ilk olarak forvet oyuncusu Janderson'u kısa bir süre içerisinde duyurması beklenirken, Allan Godoi ve Rhaldney'yi de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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