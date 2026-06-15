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Göztepe Cherni'yi bırakmıyor

Göztepe Cherni'yi bırakmıyor
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Süper Lig temsilcisi Göztepe, 101. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, iç transfere yöneldi. Teknik direktör Stoilov'un raporu doğrultusunda Tunuslu sol bek Amin Cherni'nin takımda kalmasına karar verildi.

KURULUŞUNUN 101'inci yılını her sene olduğu gibi onbinlerce taraftarıyla büyük bir coşkuyla meşale ve havai fişek gösterisiyle kutlayan Süper Lig temsilcisi Göztepe iç transfere yöneldi. Göz-Göz sol beki Amin Cherni'yi kadroda tutma kararı aldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, geride kalan sezonda taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Tunuslu futbolcunun takımda kalması yönünde Sport Republic'e rapor verdi. Bulgar teknik adamın geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında ilk 11'de görev verdiği 24 yaşındaki sol bekin büyük potansiyel taşıdığını ve yeni dönemde çok daha iyi performans göstereceğini söylediği bildirildi.

Sol bekte görev alan kaptan İsmail Köybaşı'yı teknik ekibe geçirmeyi planlayan yönetimin, Cherni'ye alternatif olarak oyuncu baktığı vurgulandı. Geçen yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Laval'dan gelen Cherni, Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından biri oldu. 34 maçın tamamında ilk 11'de forma giyip toplam 3008 dakika sahada kalan Cherni 4 asist yaptı. Genel olarak taraftarın eleştirilerine maruz kalan Tunuslu oyuncu, her şeye rağmen Göztepe'nin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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