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Göztepe'den Emre Çolak hamlesi

Göztepe'den Emre Çolak hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Emre Çolak'la ilgilendiği öğrenildi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Emre Çolak'la ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Medipol Başakşehir'den forma giyen deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşmelerin başladığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki oyuncu, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi.

Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya'ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da forma giyen Emre, Türkiye'de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Denizlispor'la oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini penaltıdan Yasin Öztekin ve Ege kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

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