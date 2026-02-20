Haberler

Göztepe'ye 3 müjde

Göztepe, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde sakat oyuncularından olumlu haberler aldı. Juan ve Jeferson iyileşirken, Arda Okan da tam anlamıyla takıma döndü. Göztepe, Avrupa kupaları için kritik olan bu maçta güçlü bir kadro ile sahada olacak.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupaları yolunda en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'ye sakat oyuncularından iyi haberler geldi. İstanbul deplasmanına mutlak puan ya da puanlar kazanmak için çıkacak Göz-Göz'de sakatlıkları nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un iyileştiği öğrenildi. İki oyuncunun da hafta boyunca takımla idmanlara çıktığı ve Beşiktaş'a karşı görev alacağı kaydedildi.

Göztepe'de sakatlığı nedeniyle yine Kayserispor karşılaşmasında son 1 dakika oyuna dahil olabilen sağ kanat Arda Okan'ın da tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan ve Arda'ya Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de şans vereceği, Jeferson'u da hamle oyuncusu olarak kenarda tutacağı kaydedildi. Takımın diğer sakat oyuncusu orta saha Efkan Bekiroğlu ise henüz idmanlara başlayamadı. 2 haftadır takımdan ayrı kalan deneyimli futbolcunun Beşiktaş'a karşı da oynamasının zor olduğu dile getirildi.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin devre arasında Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya sattığı Beninli orta saha Junior Olaitan'ı heyecan sardı. Sezon başında Fransa'nın Grenoble takımında 850 bin Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu görev verilmesi durumunda 6 ay boyunca formasını giyerek vitrine çıktığı eski takımına karşı sahada olacak. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçta forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Olaitan'ın nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak konusu oldu. Göztepe'de 17 lig maçına çıkan Beninli 2 gol attı. Yeni takımı Beşiktaş'ta ise 3 resmi maçta oynayan henüz gol katkısı sağlayamadı.

