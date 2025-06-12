Göztepe'den Ayrılan Lasse Nielsen, Danimarka'ya Transfer Oldu
Göztepe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Lasse Nielsen, Danimarka takımı Vejle Boldklup ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Nielsen, Göztepe'de geçirdiği dönem boyunca önemli başarılar elde etti.
İZMİR,
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, ülkesi Danimarka'nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu. Nielsen yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka kulübü, Nielsen'in imzasını resmi olarak duyurdu. Göztepe'de iki sezon forma giyen Nielsen, sarı-kırmızılılarla 2024 yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda da 6 maçta forma giyerek 1 gol attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor