Haberler

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampında sağ bek Arda Okan Kurtulan ve kaleci Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı. Başkan Ankersen, Arda Okan için gelen teklifleri yetersiz bulurken, Arda Özçimen'e güvendiklerini açıkladı.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe hem sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı hem de kalecisi Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yaz dönemi başında başta Galatasaray'ın talip olduğu Arda Okan için gelen teklifleri yetersiz buldu. Yönetim ayrıca yerli futbolcu transfer etmenin zor olduğu bu dönemde daha da değer kazanması adına Arda Okan'ı şimdilik satmayı rafa kaldırdı. 3 sezondur kaleyi koruyan Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in ayrılmasının ardından gözler kaleci transferine çevrilmişti.

Henüz kaleci konusunda somut adımlar atamayan kurmaylar Arda Özçimen'e güven oyu verdi. Başkan Ankersen, Slovenya'da düzenlediği basın toplantısında Arda'ya güvendiklerini belirterek, "Arda geçen sezon kiralık oynadığı Bandırmaspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Takımımıza daha hazır ve olgun şekilde döndü. Arda burada da iyi olursa hocamız onu oynatır" demişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Arda Özçimen'den memnun olduğu rekabet için yerli bir kaleci alınabileceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı