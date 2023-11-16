Göztepe'de Romal Palmer sakatlıklardan kurtulamadı

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe'de İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer adeta kayıplara karıştı. Geçen sezon İngiltere Championship ekibi Barnsley takımından kadroya dahil olan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Geride kalan 12 haftanın sadece 6'sında forma giyebilen Palmer, 6 karşılaşmada ise görev alamadı. Oyuncu son 5 maçta ise 1 dakika bile süre almadı. Bu sezon 6 maçta 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Palmer 297 dakika oynadı ve gol katkısı koyamadı. Milli arada tamamen iyileşmesi beklenen İngiliz orta sahanın 13'üncü hafta itibariyle formasına kavuşması bekleniyor.