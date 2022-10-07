Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı 'bay' geçirecek Göztepe'de büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Romal Palmer, bir türlü kendini gösteremedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı 'bay' geçirecek Göztepe'de büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Romal Palmer, bir türlü kendini gösteremedi. İngiltere Championship ekibi Barnsley'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ilk 4 hafta sahaya ilk 11'de birde çıktı. İlk hafta 1-0 kazanılan Sakaryaspor maçında asist yapan İngiliz futbolcu, ardından kendini gösteremedi.

Ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynanan Boluspor karşılaşmasında yedeğe çekilen Palmer, son 24 dakika oyuna girdi. Milli maç öncesi iç sahada 1-0 kazanılan Altınordu karşılaşmasında da kulübede olan oyuncu 86'da oyuna dahil oldu. Palmer, son Pendikspor karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Geçen sezon Barnsley'de 33 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Palmer, şu ana kadar Göztepe'de beklenen performansı sergileyemedi.