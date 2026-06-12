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Göztepe'de Miroshi ve Bokele bu sezon satılmayacak

Göztepe'de Miroshi ve Bokele bu sezon satılmayacak
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Transfer sezonunda birçok teklif alan Göztepe, teknik direktör Stoilov'un raporu doğrultusunda Miroshi ve Bokele'yi takımda tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, yaz döneminde en fazla 3 oyuncu satarak gelir elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER sezonunda Brezilyalı golcüsü Juan başta olmak üzere sağ kanat Arda Okan ve Nijeryalı orta saha Dennis için birçok teklif alan Göztepe'de Miroshi ve Bokele'nin takımda kalacağı ifade edildi. Yaz döneminde en fazla 3 oyuncu satıp iyi bir gelir elde etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda teknik ekip kadronun tamamının dağılmamasını istedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, teklifler alan Tanzanyalı orta saha Miroshi ve Kamerunlu stoper Bokele'nin takımda tutulmasına yönelik rapor verdi. Sport Rebuplic kanadı ise ekstra teklifler gelmemesi halinde iki oyuncuyu şimdilik satmama kararı aldı.

Kalecisi Lis'i de 2 milyon Euro karşılığında Polonya ekibi Lech Poznan'a uğurlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton, Bulgar orta saha Krastev, sağ bek Uğur Kaan ve kaleci Ekrem takımla vedalaşmıştı. Ayrıca kiralıktan dönen Brezilyalı orta saha Rhaldney'in de Bulgar ekibi CSKA 1948'e gideceği bildirildi. Son iki sezonu Göztepe'de geçiren 26 yaşındaki Bokele ilk senesinde Süper Lig'de 31 maça çıktı. Geride kalan sezonda ise 30 müsabaka oynayan Kamerunlu 3 kez fileleri sarstı. Sol stoper olarak transfer edilen Miroshi ise Stanimir Stoilov tarafından orta saha olarak kullanıldı. 23 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda 22 müsabakaya çıkıp 4 kez fileleri sarstı. Geçen sezon ise daha fazla forma şansı bulan Tanzanyalı 33 Süper Lig karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuammer Müslim Duman:

miroshi ve bokele'yi tutmak iyi bir karar gibi görünüyor ama europada böyle kararlar daha erken verilir hep. bu transfer meselesinde biraz geç kalındı sanırım ama neyse umut edelim iyi gider sezon

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Haber YorumlarıSerpil İnceer:

miroshi ve bokele kalsın da iyi ama bir de insanın kendi oyuncularına saygı göstermesi gerekir diye düşünüyorum yani satılacaklarına da biraz yer vermek lazım

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Haber YorumlarıMehtap Tutufi:

şehirde takım tutanlar için iyi haber tabii ama üç oyuncu satılması da mantıklı geldi yönetim için herhalde gelir lazım her kulübe

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