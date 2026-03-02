Haberler

Göztepe'de korkutan senaryo

TRENDYOL Süper Lig'de evinde alt sıralarda yer alan Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göztepe'nin geçen sezon yaşadığı kazanamama serisini yine aynı döneme denk geldi.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde alt sıralarda yer alan Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göztepe'nin geçen sezon yaşadığı kazanamama serisini yine aynı döneme denk geldi. Son 2 sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, ikinci devre başlarında düşüşe geçti. Geçen sezonun devre arasını 30 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, 21'inci haftadan sonra 11 maç kazanamadı. Bu süreçte ilk olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Samsunspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu süreçte 5 yenilgi alan Göztepe 6 beraberlik elde ederek Avrupa kupalarına katılma şansını tepti.

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar devreyi 32 puanla 4'üncü sırada tamamladı. 20'nci haftaya kadar iyi sonuçlar elde eden Göztepe 21'inci haftadan sonra galibiyeti unuttu. Bu periyotta Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'a da 4-0 yenildi. Bir kez daha kazanamama serisi ile karşı karşıya gelen İzmir ekibinde taraftarlar adeta geçen sezonu hatırladı. Geçen sezon 11 maçlık kazanamama serisini Başakşehir'i yenerek bitiren Göztepe bu hafta sonu da yine İstanbul temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe rakibiyle deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
