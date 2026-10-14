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Göztepe'de Andre Henrique, Eyüpspor'a 3 gol atarak 4-0'lık galibiyete damga vurdu

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Göztepe'de Andre Henrique, Eyüpspor'a 3 gol atarak 4-0'lık galibiyete damga vurdu
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Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenen Göztepe'de Andre Henrique 3 gol atarak öne çıktı. Bu sonuçla 6 puana yükselen sarı-kırmızılılarda Juan Silva'nın gol sayısı 5'e çıkarken forvetler toplam 8 gole katkı sağladı.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden ve 6 puana yükselip düşme hattından kurtulan Göztepe'de forvetler şu ana kadar etkili bir performans ortaya koydu. Bu sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşamasına rağmen attığı 15 golle ligin en skorer 6 takımından biri olan sarı-kırmızılılarda golcüler toplam 8 gole katkı koydu. Göztepe'nin sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya son anda satamadığı Brezilyalı forvet Juan Silva, Eyüpspor müsabakasında da fileleri havalandırıp gol sayısını 5'e çıkardı. Geçen sezon 32 maçta 11 gol atan Juan, bu sene ise 7 hafta sonunda 5 gole ulaştı. Göztepe'nin sezon başında Brezilya'nın Gremio takımından transfer ettiği Andre Henrique ise Eyüpspor'a patladı.

Bu maça kadar hiçbir skor katkısı sunamayan Brezilyalı Henrique, ikinci yarıda oyuna dahil olup 3 gol birden kaydetti. Yine Göztepe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Nijerya asıllı İrlandalı forvet Sinclair Armstrong da 1 kez fileleri sarstı. İlk haftada deplasmanda 3-3 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan Armstrong daha sonraki haftalarda ise yedeğe çekildi. Göztepe'nin diğer golcüsü Janderson ise henüz siftah yapamadı. Genellikle ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı golcü, 2 asistle yetindi. Göztepe'de orta saha oyuncularından Efkan Bekiroğlu 2 gol atarken, Rhaldney ve Matos da 1 defa topu rakip ağlara gönderdi. Göztepe'nin en iyi performans gösteren oyuncularının başında gelen sağ kanat Arda Okan Kurtalan da takımı adına 1 gol kaydetti. Göztepe bu hafta deplasmanda Kocaelispor'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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