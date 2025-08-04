Göztepe, David Tijanic ile Yollarını Ayırdı

SÜPER Lig'de yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe 4 yıldır kadroda yer alan David Tijanic'le yollarını ayırdı. Yeni sezon öncesi 9 transfer yapan Göz-Göz, Sloven orta sahayı Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a sattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe'ye 2021 yazında o dönem rekor bonservis bedeliyle transfer olan 28 yaşındaki Sloven orta saha 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ikinci yarılarında yine Suudi Arabistan'a kiralandı. Geçen sezon Süper Lig'de takımın bankolarından olan Tijanic, Göztepe formasıyla 111 maça çıkarken, 16 gol ve 13 asistle oynadı. Daha önce geçen sezonki yabancılarından Matsuki, Nielsen, Victor Hugo'yla vedalaşan sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık yaşayan Isaac Solet ve Djalma Silva'yla da yola devam etmeme kararı almıştı.