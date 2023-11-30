Göztepe Cimnastik Akademisi'nde Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı Özdurulmuş ile buluşma

Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı Özdurulmuş, Göztepe Cimnastik Akademisi'nde antrenörler ile bir araya geldi. Özdurulmuş, sporcu adaylarına davranış, veli iletişimi, duygu durumu ve psikolojik performans konularında bilgiler aktardı.

Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı Özdurulmuş, Göztepe Cimnastik Akademisi'nde antrenörler ile bir araya geldi.

Göztepe Cimnastik Akademisinden yapılan açıklamaya göre Özdurulmuş, etkinlikte, sporcu adaylarına davranış, veli iletişimi, duygu durumu ve psikolojik performans konularında bilgiler aktardı.

Göztepe Cimnastik Akademisinin çok özel bir konuma sahip olduğunu kaydeden Özdurulmuş "Akademi daha önce kimsenin yürümediği bir yolda ilerliyor. Ferhat Arıcan ile Coşkun Boncuk gibi iki önemli sporcunun varlığı, tamamı milli sporculardan oluşan antrenör kadrosunun Göztepe'nin potansiyeli ile birleşmesi, burayı ülkemizin cimnastik merkezi haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise "Kısa süre önce velilerimize bir araya gelerek olimpiyat madalyasına uzanan zorlu yol hakkındaki deneyimlerimi paylaşmıştım. Bu yoldaki en önemli etkenlerden biri de psikolojik faktörler ve duygu durumu. Yıllardır çalıştığım Seren Hoca'mızın varlığını çok önemsiyoruz." dedi.