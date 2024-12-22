Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla yendi. Göztepe'nin gollerini Miroshi ve Tijanic kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Rizespor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

71. dakikada ceza sahasında Matsuki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tijanic, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

78. dakikada sol çaprazdan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Miroshi, kafayla toup ağlara yolladı. 3-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 65), Anthony Dennis (Doğan Erdoğan dk. 83), Novatus Miroshi, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 83), Victor Hugo (Kuryu Matsuki dk. 54), David Tijanic (Nazım Sangare dk. 83), Romulo (İzzet Malak dk. 90+5)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Ahmed Ildız, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic (Tarık Çetin dk. 90+1), Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic (Dal Varesanovic dk. 46), Rachid Ghezzal (Emrecan Bulut dk. 86), Ibrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 83), Babajide Akintola (Benhur Keser dk. 61), Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 82)

Yedekler: Casper Hojer, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Miroshi (dk. 25, dk. 78) Tijanic (dk. 71) (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
img

"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
img

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.