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Göztepe, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'de oynanan maçta Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u 25. dakikada Miroshi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Göztepe'nin üstünlüğü dikkat çekti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Dennis, Victor Hugo, Miroshi, Djalma Silva, Tijanic, Romulo

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Ghezzal, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Akintola, Olawoyin, Ali Sowe

Gol: Dk. 25 Miroshi (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

12. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası için topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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