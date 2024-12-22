Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Göztepe - Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı: 1-0

Göztepe - Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı: 1-0
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Göztepe'nin tek golü Miroshi'den geldi ve ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Taha'nın ceza sahası içine verdiği pasta Göztepe savunmasından seken topu önünde bulan Sowe'un meşin yuvarlak sağ üst köşede direğe çarpıp dışarı çıktı.

14. dakikada Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Romulo'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sol taraftan Tijanic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa yükselen Miroshi'nin kafasında yerden seken top sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta topu kontrol eden Mithat'ın penaltı noktasına açtığı ortada Sowe'un kafasında top yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo, David Tijanic, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Vaclav Jurecka, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, Emrecan Bulut, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Miroshi (dk. 25) (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hamza Dağ: AK Parti 2038'de de iktidar olmaya devam edecek
img

Bahçeli'den "katil" dediği Esad için dünyaya çağrı
img

Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı
Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru var
Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti

Son Dakika Haberleri

Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.