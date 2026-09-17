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Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.

Göztepe, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
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