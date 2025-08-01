Göztepe, Brezilyalı Savunmacı Ruan ile Anlaştı

Göztepe, Brezilyalı Savunmacı Ruan ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin yöneticisi Ivan Mance'in görüşlerine de yer verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ruan Gregorio Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance ise deneyimli bir oyuncuyu kadroya kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ogün'ün sakatlığı nedeniyle transfer piyasasında harekete geçmemiz gerekti. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz çünkü daha önce üst düzey futbol oynamış, tecrübeli ve ihtiyaçlarımıza uygun bir oyuncuyu kadromuza kattık. Arda ile birlikte takımda Ogün'ün yokluğunu en iyi şekilde telafi edeceklerine inanıyoruz. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
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