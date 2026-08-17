Göztepe, Fenerbahçe U19'un Genç Yıldızı Boran Eligüzel'i Transfer Etti

Göztepe, son olarak Fenerbahçe U19 forması giyen genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 18 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe, altyapısına önemli bir takviye yaparak son olarak Fenerbahçe U19 forması giyen genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması kapsamında genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 8 Ocak 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Boran, kariyerinde son olarak Fenerbahçe U19 forması giydi. Boran Eligüzel'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı