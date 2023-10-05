Göztepe, Boluspor maçına sakat oyuncularıyla hazırlanıyor

Göztepe, Manisa FK ve Adanaspor'u yenerek yarışa ortak olan birinci ligde, Boluspor maçına sakat oyuncularıyla hazırlanıyor. Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin iyileştiği, kaptan İsmail Köybaşı'nın ise tedavisini sürdürdüğü belirtildi.

1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor'u üst üste 1-0 yenip yarışa ortak olan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sakat oyuncuların son durumu netlik kazandı. Arka adalesinden sakatlık geçiren Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin iyileştiği ifade edildi.

Bu sezon Göztepe ile 4 maça çıkan Messaoudi, Manisa FK ve Adanaspor müsabakalarında yer alamadı. Göztepe kaptanı İsmial Köybaşı'nın ise tedavisini sürdürdüğü öğrenildi. Sezon başında Somaspor ile oynanan hazırlık maçında ayak tabanından sakatlanan tecrübeli sol bek hiçbir resmi maça çıkamadı. İsmail'in birkaç maç daha kaçıracağı ancak durumunun hızla iyi gittiği bildirildi.