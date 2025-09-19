Göztepe-Beşiktaş Maçının Hakemleri Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor