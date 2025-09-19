Göztepe-Beşiktaş Maçının Hakemleri Belirlendi

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek hakemler açıklandı. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak. - İSTANBUL

